Казанские студенты нашли могилу солдата и место крушения немецкого бомбардировщика

Студенческий поисковый отряд КФУ «Снежный десант» вернулся с осенней экспедиции под городом Любань в Ленинградской области. Ребята несколько недель работали на местах ожесточенных боев 54-й армии в 1943 году.

Командир отряда, выпускник КФУ Айрат Фатыхов рассказал, что за три экспедиции здесь было сделано множество находок. В этот раз поисковики закрыли 10 раскопов. Главной находкой стала могильная табличка с именем Петра Ивановича Черезова, погибшего 22 апреля 1943 года.

«Табличка была обнаружена в труднодоступном лесу под слоем грунта, найти ее – большая удача, – говорит Айрат Фатыхов. – Во время войны ее поставили боевые товарищи, а дальше это место никто не посещал, не ухаживал за ним, и оно растворилось в лесном массиве».

Кроме того, поисковики подняли останки 6 бойцов, предположительно, попавших под минометный обстрел, и обследовали место падения немецкого бомбардировщика Дорнье-215, обнаруженного ранее с помощью аэрофотосъемки.

Уже весной «Снежный десант» планирует вернуться под Любань, чтобы продолжить поисковые работы.