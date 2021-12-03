Казанские таксисты «накручивают» стоимость поездок с помощью чата в соцсети

Казанские таксисты «накручивают» стоимость поездок с помощью чата в telegram, где проводят манипуляции с коэффициентами в сервисах. Таким способом они пытаются завысить цены и подзаработать. Об этом сообщают ГТРК «Татарстан».

Водители такси снимают с линии машины во время заказа, тем самым создавая высокий спрос. Также они советуют отключать поездки за наличные.

Создатели схемы предлагают коллегам-таксистам отказываться от тарифа «Эконом», чтобы горожане ездили на «Комфорте».

"Простейшие действия во своё же благо — так рекламируют таксисты свою схему накрутки.

Ранее «КВ» сообщали, что казанцы в соцсетях жалуются на высокие тарифы такси из-за введения постановления о проверке QR-кодов для пользования общественным транспортом. Так, в среднем цена поездки увеличилась в два раза.