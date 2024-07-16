Казанские ученые разработали технологию получения биоводорода из соломы

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Город
16 июля 2024  10:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Ученые Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) совместно с коллегами из Казанского национального исследовательского технологического университета разработали технологию получения биоводорода из соломы. Об этом пишут РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе КГАУ, биоводород – один из самых перспективных альтернативных источников энергии. Новая технология позволит снизить зависимость от ископаемых видов топлива, решить проблему утилизации сельскохозяйственных отходов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Ключевым фактором, позволившим достичь эффективности, стала оптимизация процесса предварительной обработки соломы. Старший преподаватель кафедры машин и оборудования в агробизнесе КГАУ Ильнур Гайфуллин объяснил, что от эффективности обработки зависит не только потенциал растительных отходов, но и уровень негативного воздействия на природу.

В дальнейшем ученые планируют масштабировать технологию и оптимизировать процессы обработки, чтобы повысить экономическую эффективность производства биоводорода из растительных отходов.

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Казанские ученые разработали технологию получения биоводорода из соломы
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