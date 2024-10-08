Казанские ученые создали материал для «проводов будущего»

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Республика
8 октября 2024  12:20

Ученые КФУ разработали уникальную технологию производства гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния, открывающую путь к созданию принципиально новых электронных устройств.

Новый материал обладает рядом преимуществ, которые делают его идеальной основой для сверхпроводниковых проводов. Во-первых, он сохраняет свои сверхпроводящие свойства при относительно высоких температурах, что значительно упрощает и удешевляет его охлаждение. Во-вторых, он обладает высокой гибкостью, что позволяет создавать провода сложной формы.

По словам ученых, новый материал найдет применение в самых разных областях, от энергетики до медицины. С его помощью можно будет создавать сверхэффективные линии электропередачи, мощные магниты для медицинских томографов, компактные и мощные электродвигатели, а также другие устройства с улучшенными характеристиками.

Новый сверхпроводник значительно дешевле в производстве по сравнению с аналогами, что делает его более доступным для широкого применения.

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