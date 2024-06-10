Казанские ученые создали уникальную безопасную альтернативу для МРТ-диагностики

news_top_970_100
Город
10 июня 2024  11:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Ученые из Казанского федерального университета разработали новый контрастный агент для магнитно-резонансной томографии, который может заменить токсичный гадолиний. 

Новое вещество – это наночастицы, созданные из обычного белка бычьего сывороточного альбумина, в который «встроены» ионы марганца. Это делает BSA видимым на МРТ и безопасным для организма, в отличие от гадолиния, который может повредить почки. 

«Сейчас все чаще и чаще поднимается вопрос о том, что гадолиний нужно заменять чем-то более «биодружелюбным», и здесь на помощь приходит марганец. В ближайшей перспективе технология может получить свое применение в биомедицине при установлении контраста между здоровой и больной тканями при проведении диагностики с помощью метода магнитно-резонансной томографии», – отметил руководитель исследования.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Равиль Мударисов назначен директором по конкурентной политике и закупкам мэрии Казани
В Казани запустят специальные автобусы для удобства гостей Сабантуя
Казань готовится к празднованию Дня России: афиша мероприятий
В Татарстане скончался 94-летний Мисбах Сахабутдинов, осужденный за убийство врача в 2015 году
Сосо Павлиашвили станет хедлайнером Дня России в Казани
Активисты обнаружили два десятка очагов поджога в Русско-Немецкой Швейцарии
Казанские ученые создали уникальную безопасную альтернативу для МРТ-диагностики
В Казани презентовали анатомический стол для изучения биологии в школах