Казанские ученые создали уникальную безопасную альтернативу для МРТ-диагностики

Ученые из Казанского федерального университета разработали новый контрастный агент для магнитно-резонансной томографии, который может заменить токсичный гадолиний.

Новое вещество – это наночастицы, созданные из обычного белка бычьего сывороточного альбумина, в который «встроены» ионы марганца. Это делает BSA видимым на МРТ и безопасным для организма, в отличие от гадолиния, который может повредить почки.

«Сейчас все чаще и чаще поднимается вопрос о том, что гадолиний нужно заменять чем-то более «биодружелюбным», и здесь на помощь приходит марганец. В ближайшей перспективе технология может получить свое применение в биомедицине при установлении контраста между здоровой и больной тканями при проведении диагностики с помощью метода магнитно-резонансной томографии», – отметил руководитель исследования.