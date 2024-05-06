Казанские улицы украсят плакатами, посвященными Великой Победе

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Город
6 мая 2024  17:27
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана появятся тематические украшения к празднику 9 мая. Они расскажут о труде и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Плакаты украсят остановки общественного транспорта, тротуары, парки и скверы.

Еще одно из нововведений этого года – фотозона на площади Тысячелетия, где желающие могут сфотографироваться с молодыми солдатами, переодетыми в военную форму тех времен. Их можно будет найти в сам праздник, 9 мая.

Все эти инициативы реализуются благодаря Российскому военно-историческому обществу, созданному еще в 2012 году по поручению президента страны.

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