Казанские улицы украсят плакатами, посвященными Великой Победе

В столице Татарстана появятся тематические украшения к празднику 9 мая. Они расскажут о труде и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Плакаты украсят остановки общественного транспорта, тротуары, парки и скверы.

Еще одно из нововведений этого года – фотозона на площади Тысячелетия, где желающие могут сфотографироваться с молодыми солдатами, переодетыми в военную форму тех времен. Их можно будет найти в сам праздник, 9 мая.

Все эти инициативы реализуются благодаря Российскому военно-историческому обществу, созданному еще в 2012 году по поручению президента страны.