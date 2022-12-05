Казанские урбанисты пожаловались на отсутствие остановок в 10-м микрорайоне

Недавно в Казани открыли вторую половину объезда стройки метро в 10-м микрорайоне. Среди проведенных работ – новый асфальт, тротуары, заезды во дворы, новые заборы и знаки. Однако здесь нет остановки для общественного транспорта, в то время как это одно из самых нагруженных пассажирами и транспортом место в городе, считают урбанисты.

«Люди вынуждены стоять на дороге у заезда во дворы. Автобусы и троллейбусы вынуждены здесь как-то останавливаться. Через несколько дней рядом был установлен знак «Остановка» и было срезано несколько секций забора. Незаконно припаркованные автомобили не эвакуированы до сих пор», - рассказал автор Telegram-канала «Казан Урбанчы».

Автор подчеркнул, что объезд стройки метро был сделан не на один-два года, и такая, по его мнению, халатность вызывает вопросы к проектировщикам. «Как можно было забыть об остановке? Еще интересно, когда это все будет исправлено и будет ли», - заключил урбанист.