 Казанские урбанисты пожаловались на отсутствие остановок в 10-м микрорайоне
news_header_top_970_100

Казанские урбанисты пожаловались на отсутствие остановок в 10-м микрорайоне

Люди вынуждены стоять на дороге, а общественный транспорт как-то останавливаться, чтобы забрать или высадить пассажиров.

Город
5 декабря 2022  14:38
Автор:
Ольга Ильина

Недавно в Казани открыли вторую половину объезда стройки метро в 10-м микрорайоне. Среди проведенных работ – новый асфальт, тротуары, заезды во дворы, новые заборы и знаки. Однако здесь нет остановки для общественного транспорта, в то время как это одно из самых нагруженных пассажирами и транспортом место в городе, считают урбанисты.

«Люди вынуждены стоять на дороге у заезда во дворы. Автобусы и троллейбусы вынуждены здесь как-то останавливаться. Через несколько дней рядом был установлен знак «Остановка» и было срезано несколько секций забора. Незаконно припаркованные автомобили не эвакуированы до сих пор», - рассказал автор Telegram-канала «Казан Урбанчы».

Автор подчеркнул, что объезд стройки метро был сделан не на один-два года, и такая, по его мнению, халатность вызывает вопросы к проектировщикам. «Как можно было забыть об остановке? Еще интересно, когда это все будет исправлено и будет ли», - заключил урбанист.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Из Челнов отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО
В Казани изменится движение троллейбусов №3, 5, 9 и 12
Челнинцы не стали участвовать в проверках общественного транспорта, организованных после их жалоб
К выходным в Татарстане ожидается потепление
В БСМП Челнов спасли мужчину, у которого скопился гной в позвоночнике и парализовало конечности
Водитель «Лады» погиб, выехав на «встречку» на трассе в Лаишевском районе РТ
На «Казаньоргсинтезе» появится Общественный совет из активистов города
Казанские урбанисты пожаловались на отсутствие остановок в 10-м микрорайоне