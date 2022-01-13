Казанские урбанисты выступили против расширения Горьковского шоссе до шести полос

Горьковское шоссе собираются расширить до шести полос. Урбанисты выступают против расширения дороги и сомневаются, что добавление новых полос избавит от пробок. Они объяснили свою позицию в Telegram-канале «Казан Урбанчы».

По мнению урбанистов, сколько бы власти ни старались расширить Горьковское шоссе, в конечном итоге «оно придет туда, куда приходит сейчас». Авторы канала считают, что пробки с «Факела» в этом случае просто переместятся на Краснококшайскую и разъезд Восстания.

Также они считают, что заторы на Горьковском шоссе образуются не из-за того, что там мало полос, а из-за заторовых точек.

Расширение Горьковского шоссе точно приведет к росту периферийной застройки «Салават Купере», что понесет за собой заполнение дороги новыми автомобилями. Рано или поздно расширять дорогу будет уже некуда, добавили урбанисты.

Самым эффективным способом избежать проблем на этом участке урбанисты считают запуск скоростного общественного транспорта. Сейчас в ЖК «Салават Купере» есть люди, которые не хотят или не могут ездить на личном авто по разным причинам, и им приходится ездить в город на автобусе по часу или более.

«Поэтому самое главное, чего бы мы хотели в следующем году, чтобы руководители города и республики вышли из машины. Не физически, а ментально. Перестали воспринимать автомобиль как нечто обязательное для перемещения себя, семьи и всех людей в городе», – высказались урбанисты.