 Казанские видеохудожники покажут световое шоу на Дворцовой площади
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Казанские видеохудожники покажут световое шоу на Дворцовой площади

Всего на конкурс было подано 78 заявок со всех регионов страны.

Город
2 декабря 2022  17:20
Автор:
Эдуард Салихов

Казанские видеохудожники представят световое шоу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Всего на конкурс было подано 78 заявок со всех регионов страны. 

Татарстанцы могут посмотреть визуальное представление в прямом эфире и помочь землякам одержать победу, отметили в пресс-службе Tele2. Чтобы болельщики могли поддержать финалистов из своих регионов, Tele2 организует фан-зоны. В Казани трансляцию можно посмотреть в фирменном салоне в ТЦ KazanMall.

На решающем этапе конкурса финалисты представят свои видеопроекции. Темы проектов должны быть связаны с малой родиной или «местами силы». При этом команды могут использовать любые доступные аудиовизуальные инструменты.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске на бульваре Баки Урманче появится арт-объект и памятник художнику. Накануне в городе презентовали проект по благоустройству пространства.

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