Казанские власти ликвидировали дирекцию муниципальных жилищный программ

В Казани принято решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Дирекция муниципальных жилищных программ». Это предусмотрено новым постановлением, опубликованным в свежем выпуске сборника документов и правовых актов города, с датой исполнения до 30 сентября 2024 года.

Дирекция занималась привлечением инвестиций для строительства жилых объектов в Казани, которые затем реализовывались через ипотечные программы. Перед закрытием учреждения необходимо будет обеспечить соблюдение прав сотрудников, погашение долгов и передачу жилых помещений в муниципальную собственность.

Ликвидация унитарного предприятия связана с его преобразованием в акционерное общество, как стало известно на недавнем заседании Казгордумы в ноябре 2023 года. В рамках этого процесса также будут преобразованы другие муниципальные организации, включая «Ритуал», дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района и другие.

Изменение организационно-правовой формы этих учреждений является частью выполнения требований федерального законодательства, как объяснили в пресс-службе мэрии Казани.