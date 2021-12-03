Казанские водители не смогут проехать по кольцу Оренбургского тракта до 15 декабря

В Казани продлили ограничение движения на перекрестке с круговым движением у Деревни Универсиады до 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома города.

Закрытая часть кольца находится возле здания студенческой поликлиники. Транспорт может проехать только в сторону аэропорта, отмечают в пресс-службе.

Водителям рекомендуют проехать на улицы Рауиса Гареева, братьев Батталовых через улицы Мавлютова, проспект Победы, Оренбургский проезд. Чтобы попасть на улицы Братьев Батталовых необходимо проехать через Оренбургский тракт и Танковое кольцо.