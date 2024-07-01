Казанские врачи спасли руку татарстанцу, который разрезал ее профнастилом

В Республиканской клинической больнице провели сложнейшую операцию, которая спасла от ампутации руку 41-летнему Ленару Валькаеву. Мужчина получил тяжелую травму, разрезав руку профнастилом в районе плечевого сустава.

У него была большая травма с повреждением сосудов, нервов на уровне плечевого сплетения. Профнастил прорезал руку до кости, повредив все структуры, и существовал риск полной потери руки, объяснил травматолог-ортопед, микрохирург РКБ Валентин Филиппов, который оперировал пациента.

Операция длилась шесть часов и требовала координации большой бригады врачей: микрохирурги соединяли нервы, сосудистые хирурги восстанавливали разорванные артерию и вену. Им помогали ординаторы.

Врачи по очереди зажимали кровоток руками, сжимая артерию пальцами, чтобы другие могли работать. Нельзя было долго оставлять руку в жгуте, так как это могло привести к прекращению кровоснабжения и необратимым последствиям.

Чтобы восстановить кровоток плечевой вены и артерии, врачам пришлось достраивать их. Они взяли кусочек другой вены пациента и вшили недостающий отрезок в плечо.

Операция прошла успешно. Сейчас Ленар Валькаев уже может сжимать и разжимать пальцы. Постепенно, при соблюдении всех рекомендаций, рука полностью восстановится.