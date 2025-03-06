Казанские «железные» юбиляры отметили 65 лет вместе и поделились секретами счастья с молодежью

Фото: © пресс-служба Управления ЗАГС Казани

В Центре семьи «Казан» чествовали Абдуллу Каримулловича и Рабигу Каюмовну Каримуллиных, проживших в браке 65 лет. Супруги, чье детство пришлось на тяжелые годы войны и послевоенное время, познакомились в колхозе и, спустя 2,5 года дружбы, поженились.

В Казани юбиляры более 30 лет трудились на предприятии «Татваленка», где были передовиками и удостоились звания «Ветеран труда». Предприятие выделило им квартиру. Сейчас у Абдуллы Каримулловича и Рабиги Каюмовны большая и дружная семья: два сына, четыре внука и пять правнуков. Абдулла Каримуллович радует близких игрой на гармони и татарскими песнями, а Рабига Каюмовна вяжет теплые носки для правнуков.

Фото: © пресс-служба Управления ЗАГС Казани

Поздравить «железных» юбиляров пришли Депутат Казанской городской думы Дарья Санникова и начальник Управления ЗАГС г.Казани Елена Студеникина, вручившие им памятные подарки и цветы.

Особыми гостями стали учащиеся 11 класса лицея №159, которым супруги Каримуллины рассказали о секретах крепкого и долгого брака. В завершение встречи специалист Управления ЗАГС Гузель Мухутдинова провела для гимназистов ознакомительную лекцию о деятельности органов ЗАГС, а также организовала показательную церемонию регистрации брака, в которой ребята приняли активное участие, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Казани.