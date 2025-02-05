Казанский аэропорт попал в топ-10 самых загруженных аэрогаваней России

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Город
5 февраля 2025  10:16

Согласно рейтингу, опубликованному в РБК, по результатам 2024 года аэропорт Казани занял 8-е место в рейтинге самых загруженных аэрогаваней России.

Отмечается, что в сравнении с 2023 годом, пассажиропоток увеличился на 3,9% или 5,4 млн человек.
Возглавляет рейтинг московский аэропорт Шереметьево с пассажиропотоком в 43,9 млн человек, на втором месте расположился аэропорт Пулково (20,9 млн человек), на третьем месте Внуково – 16 млн человек.

Отдельно отмечается, что по результат прошлого года в России осталось 30 аэрогаваней с пассажиропотоком более 1 млн человек.

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