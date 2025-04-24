Казанский аэропорт резко упал в рейтинге комфорта

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Город
24 апреля 2025  15:03

Аэропорт Казани опустился на 18-е место из 32 в ежегодном рейтинге Forbes, оценивающем комфорт российских воздушных гаваней. Столица Татарстана уступила даже Уфе, занявшей 12-ю позицию, и значительно отстала от лидеров – московского Шереметьево, Домодедово и новоуренгойского аэропорта.

Основные претензии экспертов касались длительного ожидания багажа, слабого развития маршрутной сети (4 из 10 баллов) и неудобной транспортной доступности (4,6 из 15). Общий балл сервиса составил лишь 23,8 из 58 возможных.

Специалисты отмечают, что при суммарном показателе 33,4 балла из 88 казанский аэропорт продемонстрировал худший результат среди миллионников – воздушных гаваней с пассажиропотоком свыше миллиона человек в год.

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