Казанский «Ак Барс» получил от КХЛ порядка 60 млн рублей

Континентальная хоккейная лига распределила между клубами рекордную сумму по итогам минувшего сезона. Как сообщает пресс-служба КХЛ, общий объем выплат составил 1,175 млрд рублей.

Эта сумма складывается из доходов от реализации телевизионных прав, отчислений от азартных игр, а также средств, выделенных лигой. При этом распределение выплат происходит по новой схеме, внедренной в прошлом сезоне.

30% от общей суммы клубы получают пропорционально спортивным результатам, а остальные 70% – в соответствии с рейтингом, который учитывает 10 показателей. Среди них не только спортивные достижения, но и финансовая стабильность, посещаемость матчей, работа со СМИ, качество сервисов для болельщиков и игроков.

Больше всего — 106,4 млн рублей — по итогам сезона получил действующий обладатель Кубка Гагарина – магнитогорский «Металлург», на втором месте с 92 млн рублей – финалист плей-офф ярославский «Локомотив». Казанский «Ак Барс», несмотря на ранний вылет из розыгрыша Кубка Гагарина, занял восьмое место, заработав 59,5 млн рублей.