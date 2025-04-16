Казанский альфонс обманул 21 женщину на 44 миллиона рублей

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Республика
16 апреля 2025  16:02

В Казани продолжается расследование громкого дела о мошенничестве, в котором фигурирует 31-летний мужчина, обманувший 21 жительницу Татарстана на сумму свыше 44 миллионов рублей. Как сообщил на брифинге врио замминистра МВД по РТ Рустем Садыков, злоумышленник, ранее судимый, использовал отработанную схему: втирался в доверие к женщинам, очаровывал подарками и обещаниями создать семью, а затем выманивал у них деньги.

Одна из потерпевших оформила для мошенника 27 кредитов, поверив в его «бизнес-проекты». Другая продала квартиру за 11 миллионов рублей, чтобы помочь «возлюбленному». По словам Садыкова, некоторые женщины остались без жилья и средств к существованию.

«Одна потерпевшая похудела на 15 килограммов до состояния анорексии – не от переживаний, а потому что ей и детям было нечего есть», – рассказал замминистра.

В настоящее время обвиняемый задержан и находится под стражей. Следственные действия продолжаются.

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