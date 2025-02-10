Казанский анестезиолог избежал наказания за смерть пациента из-за истечения срока давности

В Казани вынесен приговор анестезиологу-реаниматологу Валерию Драгунову, признанному виновным в причинении смерти пациента по неосторожности.

Несмотря на признание вины, Вахитовский районный суд освободил врача клиники Казанского медуниверситета от наказания, учитывая истекшие сроки давности по делу.

Следствие установило, что во время интубации пациента, имевшего анатомические особенности и противопоказания, Драгунов не предупредил других медицинских работников о возможных рисках, что, по мнению следствия, привело к трагическим последствиям.