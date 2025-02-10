Казанский анестезиолог избежал наказания за смерть пациента из-за истечения срока давности

news_top_970_100
Город
10 февраля 2025  10:14

В Казани вынесен приговор анестезиологу-реаниматологу Валерию Драгунову, признанному виновным в причинении смерти пациента по неосторожности.

Несмотря на признание вины, Вахитовский районный суд освободил врача клиники Казанского медуниверситета от наказания, учитывая истекшие сроки давности по делу.

Следствие установило, что во время интубации пациента, имевшего анатомические особенности и противопоказания, Драгунов не предупредил других медицинских работников о возможных рисках, что, по мнению следствия, привело к трагическим последствиям.

news_right_column_240_400
Новости
Детские пособия в Татарстане стали больше с февраля 2025 года
В ряде домов Кировского района Казани отключат воду
Туман в Казани вызвал задержки рейсов
Плата за отопление в России изменится с 1 марта
Стоматологию в Константиновке закрыли из-за антисанитарии
Казанский анестезиолог избежал наказания за смерть пациента из-за истечения срока давности
Цены на жилье в Казани перестали расти
В Казани произошел смертельный пожар на улице Гаврилова