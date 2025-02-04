Казанский бар-ресторан закрыли на 3 месяца из-за серьезных санитарных нарушений

Санитарные врачи совместно с полицейскими провели проверку в баре-ресторане на улице Пушкина в Казани, о чем сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения санитарного законодательства. Специалисты отметили неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений, а также недостаток контроля за технологическими процессами. Также были зафиксированы нарушения в режиме мытья посуды, нехватка необходимого технологического оборудования и инвентаря.

Кроме того, ресторан принимал продукты и сырье без необходимых маркировок и документов, а также были обнаружены товары с истекшим сроком годности. Продукты хранились без соблюдения правил товарного соседства: вместе находились готовые блюда, полуфабикаты, необработанные овощи и сырые куриные яйца.

В результате проверки с реализации было снято семь партий пищевых продуктов общим весом почти 108 килограммов.

Также были выявлены факты допуска сотрудников к работе без медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения. Не проводился производственный контроль, основанный на принципах анализа рисков и критических контрольных точек.

Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административных правонарушениях и временно приостановили деятельность заведения. Суд поддержал меры и ввел запрет на работу бара-ресторана сроком на 90 суток.