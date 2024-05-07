Казанский бизнесмен Игорь Сивов развелся с певицей Нюшей: пара сделала официальное заявление

Известная российская певица Нюша – она же Анна Шурочкина – официально заявила о разводе с казанским бизнесменом Игорем Сивовым.

Намеки о разладе в семье давно были заметны для поклонников этой пары: они перестали носить обручальные кольца, удалили совместные фото, а затем Нюша в одном из интервью заявила об измене мужа. Интересно, что остались Анна и Игорь друзьями.

«Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого ни в чём не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», – цитирует певицу «СтарХит».

Фото: соцсети

«Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», – сказал Игорь.

История знакомства пары началась в Казани во время Универсиады в 2013 году. Тогда Сивов был женат на первой своей супруге Алене, но это не помешало ему закрутить роман с известной певицей. В 2016 году он ушел к любовнице Нюше. Тогда Сивов бросил жену с двумя сыновьями – Матвеем и Мироном, которого Алена родила полгода назад.

Роспись Анны и Игоря проходила в Казани в 2017 году, затем они тайно улетели на Мальдивы, где справили свою свадьбу.

В браке они пробыли семь лет. И за это время, помимо совместно нажитого имущества, у них появились два чудесных ребенка, которым они дали имена Серафима-Симба и Саффрон. Первенцем стала девочка, сейчас ей 5 лет, а сыну – 2,5 года. Пара заявила, что продолжат вдвоем воспитывать детей.