Казанский клуб «Динамо-Ак Барс» завоевал Суперкубок России

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Спорт
23 апреля 2024  08:30
Автор:
Эндже Гарафиева

В четвёртый раз подряд за историю игроки казанского клуба по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс» опередили российских спортсменов из других регионов страны.

Победную точку в финальной игре поставил казанец Алексей Соболевский в борьбе с подмосковным клубом. Итог – 3:2 в пользу татарстанцев.

Как сообщает Минспорта РТ, чуть больше недели назад наши спортсмены уже привозили трофей с соревнований из Белоруссии. Впервые в своей истории динамовцы стали победителями международного турнира «Трофей» в городе Брест. 

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