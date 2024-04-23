Казанский клуб «Динамо-Ак Барс» завоевал Суперкубок России

В четвёртый раз подряд за историю игроки казанского клуба по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс» опередили российских спортсменов из других регионов страны.

Победную точку в финальной игре поставил казанец Алексей Соболевский в борьбе с подмосковным клубом. Итог – 3:2 в пользу татарстанцев.

Как сообщает Минспорта РТ, чуть больше недели назад наши спортсмены уже привозили трофей с соревнований из Белоруссии. Впервые в своей истории динамовцы стали победителями международного турнира «Трофей» в городе Брест.