Казанский Дом Каретникова готовят к продаже

Власти Татарстана планируют до конца года выставить на торги Дом Каретникова, расположенный в центре Казани на улице Баумана. Об этом сообщил глава республиканского Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Объект культурного наследия, построенный во второй половине XIX века, требует реставрации, однако, по словам Гущина, он представляет интерес для инвесторов благодаря своему расположению.

Предполагается, что будущий собственник проведет реставрационные работы совместно с нынешним владельцем здания.