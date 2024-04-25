Казанский экстрим-парк «Урам» откроет летний сезон 28 апреля

В экстрим-парке «УРАМ» открывается летний сезон с соревнованиями и интерактивными площадками. Мероприятие назначено на 28 апреля, пишет городская мэрия.

В программе – контесты, тренировки на свежем воздухе и открытие экостанции на набережной Казанки.

Также ожидается, что пройдут соревнования по различным экстремальным видам спорта, включая самокаты, ВМХ, скейтбординг и другие. Общий призовой фонд для победителей и призеров превысит 500 тысяч рублей.

В программе будут и мастер-классы по диджеингу, а также турниры по бразильскому джиу-джитсу и стритболу.

Посетители смогут увидеть инсталляции из переработанных материалов и посетить виниловый маркет.

Будут проводиться открытые тренировки на свежем воздухе с различными видами спорта для разных возрастных групп.