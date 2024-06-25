Казанский федеральный университет сдвигает начало учебного года из-за саммита БРИКС

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Республика
25 июня 2024  13:26
Автор:
Эндже Гарафиева

КФУ в новом учебном году начнет очное обучение студентов с 1 ноября. Это связано с размещением в общежитиях вуза сотрудников правоохранительных органов в преддверии и на время саммита БРИКС.

С 1 сентября по 17 октября 2024 года студенты университета будут проходить теоретическое обучение в форме самостоятельной работы. С 17 по 31 октября у студентов КФУ будут каникулы. С 1 ноября они выйдут на пары в привычном формате, а зимняя сессия начнется 10 февраля 2025 года, после которой они будут отдыхать с 3 по 9 марта.

Сегодня также стало известно, что вузам Татарстана на новый учебный год выделили свыше 22 тысяч бюджетных мест. Что касается конкретно КФУ, вуз рассчитывает получить в текущую приемную кампанию порядка 200 тысяч заявлений.

Саммит стран БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября 2024 года. 

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