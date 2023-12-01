Казанский физик Ринат Вафин прикоснулся к тайнам человеческого мозг

Новая, уже семнадцатая по счету, научно-популярная книга Рината Вафина, недавно вышедшая в издательстве Академии наук РТ, называется довольно интригующе: «Мозг казанского мужчины. Гипотетические мысли о мозге». При чем тут физик и мозг? - спросите вы.

Казанский популяризатор науки физик Ринат Вафин уже много лет сотрудничает с «Казанскими ведомостями», удивляя эксклюзивными материалами в основном на тему электромагнитного излучения и его влияния на здоровье человека. Он доцент, почетный профессор, специалист в области магнитных измерений и их использования для решения научных и практических задач. Окончил физфак КГПУ, а затем аспирантуру Казанского физико-технического института АН СССР. Автор многих научно-популярных книг, самые известные из которых «Здоровье и магнитное излечение человека», «Электромагнитная Казань и здоровье казанцев».

В своей новой книге Ринат Вафин напоминает, какой удивительный орган подарила нам матушка-природа: «Мозг - это целая вселенная, таинственное уникальное явление природы. Внутри него помещено все богатство нашего духовного мира, он неисчерпаем в своей работе. Чем больше мы его исследуем, тем больше понимаем, насколько в нем все восхитительно и гармонично устроено».

Он замечает: столетиями поколения ученых пытаются разгадать тайну человеческого мозга, но и на сегодня она по-прежнему остается за семью печатями. В аннотации говорится, что автор старался проникнуть в суть странствующего ума, понять, как функционирует нейронная сеть мозга, а также память, мышление и восприятие. И почему «блуждание» мыслей приносит нам порой поразительные озарения.

Книг и публикаций о проблемах мозга я читала много и всегда с удовольствием. Труд Рината Вафина помимо заинтриговавшего меня названия привлек вопросом: а что нового о мозге сказал казанский физик? Начав читать, не смогла оторваться, пока не дошла до конца, по ходу отмечая для себя открытия, выводы, гипотезы и полезные советы.

Вот только некоторые из них. Чтобы сохранить здоровье мозга, специалисты советуют правшам писать левой рукой, левшам - правой, не стесняться разговаривать самим с собой. Мелких и крупных сосудов в нашем мозге 650 километров! Мы - биологические роботы, созданные высшими силами, нами руководит неизвестный таинственный разум. Страдающие по жизни становятся с годами умнее, а сидящие на уютном диване деградируют. Гениальность сокращает жизнь. У отпетых хулиганов можно многому научиться: они бесстрашны, самоуверенны, нередко обаятельны и обладают харизмой.

Ринату Вафину удалось детально и понятно, переведя со сложного языка нейрофизиологов, рассказать, например, о том, какие изменения в коре головного мозга приводят человека к болезни Альцгеймера и Паркинсона, спит ли мозг ночью и отвечает ли он за долгожительство.

По утверждению автора, он работал над книгой полтора года, тщательно изучив и перелопатив многие труды по проблеме мозга известных специалистов, в том числе работы корифея в этой области Наталии Бехтеревой. В списке использованных им источников 26 отечественных и зарубежных авторов, специалистов в области изучения мозга.

Научные знания умело и тонко пропущены через авторское «я», материал обогащен собственными эмоциональными жизненными примерами. Полученный автором огромный объем информации изложен ясным, ярким, порой ироничным языком.