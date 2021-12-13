Фонд мусульман отправил из Казани медикаменты афганским татарам

Казанский фонд мусульман России обеспечил больницы в районах проживания татар в Афганистане необходимыми медикаментами. Фонд уже отправил 400 коробок с лекарствами.

«Сейчас такая помощь крайне необходима. Наступили холода, и сразу увеличилось количество больных простудными заболеваниями», — сообщил журналисту ИА «Татар-информ» генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин.

Сотрудники фонда организовали поддержку за счет своих средств.

Также Рустам Хабибуллин сообщил, что беженцам из татарских провинций направлено 600 упаковок медикаментов. Из-за нехватки медикаментов уже погибли пять детей, двое стариков и две беременные женщины, добавил он.