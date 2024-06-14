Казанский гимнаст Даниел Маринов завоевал золото на Играх БРИКС, но остался недоволен результатом

Даниел Маринов, казанский гимнаст, стал чемпионом в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС, которые проходят в столице Татарстана. Спортсмен набрал 84,700 балла по итогам шести упражнений.

«Я очень рад, что эта победа произошла в родных стенах Центра гимнастики, где я тренировался больше 10 лет, и Игры БРИКС проводятся именно в Казани. После многоборья начинаю только приходить в себя. Столько сообщений в телефоне, все поздравляют с дебютом на международной арене», – поделился впечатлениями Маринов, об этом пишет казанская мэрия.

Несмотря на победу, спортсмен остался недоволен своим выступлением: «Цель была чуть выше».

Главное, считает атлет, – чисто делать свою работу до конца и без травм. Грубых ошибок не было, подытоживает он. Падения не допустил. Но выступление на кольцах очень расстроило.

Второе место в индивидуальном многоборье занял россиянин Артур Далалоян, а бронзу завоевал Егор Шарамков, представляющий Белоруссию.