Казанский кинофестиваль «Алтын минбар» покажет 51 фильм из-за рубежа

С 6 по 11 сентября в Казани пройдет юбилейный XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар». Зрителей ждут показы 51 фильма из 27 стран мира, в том числе премьеры и картины-участники национального конкурса.

Главной темой фестиваля станет турецкий кинематограф. Гостей ждут встречи с известными актерами, а жюри возглавит режиссер сериала «Воскресший Эртугрул» Метин Гюнай.

Показы пройдут в кинотеатрах «Родина», «Мир», а также под открытым небом на территории Казанского Кремля. Впервые в истории фестиваля фильмы будут также представлены в 43 районах Татарстана.