Казанский клуб «Ак Барс» больше не рассчитывает на Вадима Шипачёва

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Спорт
24 мая 2024  14:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв заявил, что казанский клуб больше не заинтересован в его услугах, пишет «Чемпионат». Он рассказал, что диалога по этому вопросу практически не было. 

Шипачёв заявил, что ему сообщили, что больше не видят в команде. Главный тренер не рассчитывает на него. Поступило предложение «решить вопрос с агентом». Хоккеист предположил, что лучшим решением мог бы стать выкуп контракта и компенсация, но этого, по его словам, не будет.

Шипачёв отметил, что в текущем сезоне был лучшим бомбардиром команды и выразил недоумение по поводу аргументов, которые использует руководство клуба. «Команда выступила плохо, вылетев в первом раунде, а меня выставляют за порог. Это некрасиво», — подчеркнул форвард.

Контракт Шипачёва с «Ак Барсом» действует до конца следующего сезона. В этом сезоне он провёл 67 матчей, набрав 46 очков (14 голов и 32 передачи). Всего в КХЛ на его счету 920 очков в 987 матчах.

«Ак Барс» завершил сезон 2023/2024, проиграв екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1-4 в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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