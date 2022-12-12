Казанский кондуктор вошел в состав труппы народного театра «Прометей»

Кондуктор казанского автобуса № 22 Владислав Пономарев вошел в состав труппы народного театра «Прометей». Об этом сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

Как рассказал Владислав, в автобус села женщина и начала внимательно наблюдать за ним. Ему стало интересно, почему она так смотрит. Он подошел к пассажирке и спросил, что он не так делает. В ответ женщина сказала, что ее зовут Галина Бакунина, руководитель народного театра, и предложила попробовать сыграть роль.

В выходной день кондуктор пришел на репетицию и получил роль полкового священника. Премьера постановки состоялась на днях. В планах мужчины новая постановка и роль разведчика.

Также Владислав готовит новый костюм, чтобы дарить пассажирам новогоднее настроение.