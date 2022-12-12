 Казанский кондуктор вошел в состав труппы народного театра «Прометей»
news_header_top_970_100

Казанский кондуктор вошел в состав труппы народного театра «Прометей»

Мужчина сыграл роль полкового священника.

Город
12 декабря 2022  18:17
Автор:
Роза Габитова

Кондуктор казанского автобуса № 22 Владислав Пономарев вошел в состав труппы народного театра «Прометей». Об этом сообщает Ассоциация АТП Татарстана. 

Как рассказал Владислав, в автобус села женщина и начала внимательно наблюдать за ним. Ему стало интересно, почему она так смотрит. Он подошел к пассажирке и спросил, что он не так делает. В ответ женщина сказала, что ее зовут Галина Бакунина, руководитель народного театра, и предложила попробовать сыграть роль. 

В выходной день кондуктор пришел на репетицию и получил роль полкового священника. Премьера постановки состоялась на днях. В планах мужчины новая постановка и роль разведчика.

Также Владислав готовит новый костюм, чтобы дарить пассажирам новогоднее настроение.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Разведчик из Зеленодольска, получивший ранение в СВО, провел никах военном госпитале
В Казани на улице Болгар загорелся частный дом
В Татарстане в этом году ветеранам ВОВ передали три квартиры
В казанском парке «Черное озеро» 23 декабря откроется каток
ВятГУ придумали алгоритм «упаковки» продуктов и методик для решения проблем в инклюзивном образовани
В КГМУ разработали комплексы гимнастики для людей с сидячим образом жизни
Казанский кондуктор вошел в состав труппы народного театра «Прометей»
Режиссеры из Татарстана представят свои картины на кинофестивале о правах человека «Сталкер»