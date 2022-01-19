 Казанский Кремль: татарстанские проекты в Казахстане продолжаются
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Казанский Кремль: татарстанские проекты в Казахстане продолжаются

Компании из Татарстана оперативно отреагировали на события в республике и уже продолжают работу с казахстанскими партнерами.

Республика
19 января 2022  12:13
Автор:
Ольга Полякова

Татарстанские компании в Казахстане продолжают свою работу. Об этом на брифинге в Казанском Кремле сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Все наши проекты в Казахстане продолжаются. Казахстан — наш ключевой партнер. У нас многолетние взаимоотношения, еще со времен Минтимера Шариповича. Они наши надежные, хорошие партнеры, мы продолжаем работать», — рассказала Галимова.

Она отметила, что многие компании из Татарстана оперативно отреагировали на события в республике и уже продолжают совместную работу.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января, люди вышли на улицы против повышения цен на газ в два раза.

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