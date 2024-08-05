Казанский кукольный театр «Экият» сообщил о смерти режиссера Людмилы Дьяченко

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Город
5 августа 2024  10:17
Автор:
Эндже Гарафиева

На 83-м году жизни ушла из жизни Людмила Дьяченко, легендарная актриса, режиссер и педагог, посвятившая свой талант казанскому театру кукол «Экият». 

Более полувека ее имя было неразрывно связано с этим театром. После окончания Горьковского театрального училища в 1965 году Людмила Николаевна пришла в «Экият» как актриса, а освоив профессию режиссера в Москве, подарила театру десятки незабываемых постановок. «Машенька и медведь», «Морозко», «Чертова мельница», «Сказка волшебной ночи», «Невеста падишаха», «Цветик-семицветик», «Буратино», «Волшебные сны Апуша» – эти и многие другие спектакли Дьяченко стали классикой репертуара «Экията» и по праву вошли в его золотой фонд. 

За выдающийся вклад в театральное искусство Людмила Дьяченко была удостоена званий «Заслуженный деятель искусств ТАССР» и «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», награждена медалями «В память 1000-летия Казани» и «За доблестный труд». 

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