Казанский кукольный театр «Экият» сообщил о смерти режиссера Людмилы Дьяченко

На 83-м году жизни ушла из жизни Людмила Дьяченко, легендарная актриса, режиссер и педагог, посвятившая свой талант казанскому театру кукол «Экият».

Более полувека ее имя было неразрывно связано с этим театром. После окончания Горьковского театрального училища в 1965 году Людмила Николаевна пришла в «Экият» как актриса, а освоив профессию режиссера в Москве, подарила театру десятки незабываемых постановок. «Машенька и медведь», «Морозко», «Чертова мельница», «Сказка волшебной ночи», «Невеста падишаха», «Цветик-семицветик», «Буратино», «Волшебные сны Апуша» – эти и многие другие спектакли Дьяченко стали классикой репертуара «Экията» и по праву вошли в его золотой фонд.

За выдающийся вклад в театральное искусство Людмила Дьяченко была удостоена званий «Заслуженный деятель искусств ТАССР» и «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», награждена медалями «В память 1000-летия Казани» и «За доблестный труд».