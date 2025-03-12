Казанский лыжный марафон пройдет 15 марта

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Город
12 марта 2025  17:37
Автор:
Елизавета Черкина

На стадионе «Локомотив» 15 марта пройдет Казанский лыжный марафон на три дистанции - 5, 30 и 50 км. В мероприятии примут участие 618 человек, из них более 300 человек зарегистрировались на дистанцию в 50 км.

Общий призовой фонд марафона составит 850 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани Линар Гарипов. - К нам приедут спортсмены со всей страны, - продолжил он. - Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить трассу, несмотря на сегодняшнюю погоду.

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