Казанский лыжный марафон пройдет 15 марта

На стадионе «Локомотив» 15 марта пройдет Казанский лыжный марафон на три дистанции - 5, 30 и 50 км. В мероприятии примут участие 618 человек, из них более 300 человек зарегистрировались на дистанцию в 50 км.

Общий призовой фонд марафона составит 850 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани Линар Гарипов. - К нам приедут спортсмены со всей страны, - продолжил он. - Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить трассу, несмотря на сегодняшнюю погоду.