Казанский марафон-2025: шанс побить национальный рекорд

На предстоящем 11-м Казанском марафоне, который пройдет 3–4 мая, может быть побит национальный рекорд России. Среди участников забега – известные профессиональные атлеты Дмитрий Неделин и Владимир Никитин, которые станут главными претендентами на преодоление действующего рекорда в 2 часа 9 минут 7 секунд, установленного Алексеем Соколовым в 2007 году.

Дмитрий Неделин, один из самых быстрых марафонцев страны, в декабре 2024 года улучшил свой личный рекорд до 2:09.40 на марафоне в Валенсии. Владимир Никитин, 29-кратный чемпион России, впервые выйдет на марафонскую дистанцию в Казани. Ему принадлежат рекорды России на 10 километров (28.01) и полумарафоне (1:00.43).

— Оба спортсмена – настоящие лидеры. Мы ожидаем захватывающую борьбу, которую в прямом эфире увидят зрители по всей стране, — отметил основатель Казанского марафона Вадим Янгиров.

Трасса марафона в Казани, с перепадом высот менее 100 метров, считается одной из самых плоских в Европе, что способствует установлению высоких результатов.

Казанский марафон в четвертый раз примет чемпионат России. Действующими чемпионами являются Луиза Дмитриева (02:31.10) и Алексей Реунков (02:14.19).

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте kazan.run. Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Казанский марафон стал важным событием в спортивной жизни города, привлекая как профессиональных атлетов, так и любителей бега. Власти Татарстана продолжают развивать инфраструктуру для проведения масштабных спортивных мероприятий, укрепляя имидж региона как центра спортивных достижений.