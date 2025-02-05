Казанский метрополитен: в 2024 году пассажиры потеряли почти 2 тыс. вещей

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Город
5 февраля 2025  10:39

Пресс-служба метрополитена в своем телеграм-канале раскрыла статистику забытых пассажирами вещей.
Сообщается, что в общей сложности горожане забыли почти 2 тысячи вещей при поездках в метров в прошлом году.

Чаще всего забывались телефоны, документы, банковские карты, серьги, ключи, сумки, рюкзаки, зарядки и сезонные аксессуары - зонты, головные уборы, перчатки, шарфы. Отмечается, что порядка 75% вещей были возвращены владельцам. 

Из необычно пассажиры забывали: стоматологическая челюсть, мужские ботинки, домашние животные. Напоминаем, что при потере следует звонить на горячую линию - 8 (843) 533-70-61.

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