Казанский метрополитен запустил новые бирюзовые поезда к играм БРИКС

В преддверии игр БРИКС в казанском метрополитене на линию вышел первый обновлённый поезд модели «Чех», сообщает пресс-служба предприятия. Планируется перекрасить еще четыре поезда этой модели.

Фото: © МУП «Метроэлектротранс»

«Специалисты провели кузовной ремонт и полную покраску вагонов в серебристо-бирюзовый цвет в соответствии с новым стилем предприятия. Выполнена частичная замена напольного основания и покрытия», – рассказали в метрополитене.

В ходе ремонта были заменены колесные пары, проведен ремонт тормозной системы, автосцепных устройств, внутривагонного оборудования, компрессоров, а также техническое освидетельствование воздушных резервуаров.

Обновление пережило и электрооборудование: отремонтированы токоприемники, проведена регулировка и испытание защитной аппаратуры, групповых переключателей и контакторов, а также осмотр и ремонт аккумуляторных батарей, заземляющих устройств, измерительных приборов и поездной аппаратуры радиосвязи.

До конца года планируется заменить колесные пары еще на двух поездах. Всего в прошлом году при поддержке Раиса Республики Татарстан и Мэра Казани были закуплены 80 колесных пар для пяти поездов 2005 года выпуска.