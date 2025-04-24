Казанский мошенник получил условный срок за кражу криптовалют

Фото: УФСБ России по РТ

В Казани вынесен приговор злоумышленнику, который создавал фишинговые сайты для распространения вредоносного ПО. Как сообщили в УФСБ по РТ, разработанная им программа тайно загружалась на устройства жертв и похищала конфиденциальные данные – пароли, приватные ключи и доступы к криптовалютным кошелькам.

Используя украденную информацию, преступник выводил средства со счетов пользователей. Суд признал его виновным в создании и распространении вредоносного ПО, назначив наказание в виде двух лет условного лишения свободы.

Отмечается, что подобные киберпреступления становятся все более распространенными в условиях роста популярности цифровых активов. Специалисты рекомендуют пользователям соблюдать повышенные меры безопасности при работе с криптовалютами.