 Казанский общественный транспорт 1 января выйдет на два часа позже обычного
news_header_top_970_100

Казанский общественный транспорт 1 января выйдет на два часа позже обычного

В новогодние каникулы транспорт будет работать по графикам выходного дня.

Город
22 декабря 2021  19:37
Автор:
Карина Кострулева

В Казани утром 1 января общественный транспорт выйдет на два часа позже обычного. При этом в новогодние каникулы транспорт города будет работать по графикам выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

«С 31 декабря по 8 января городской пассажирский транспорт будет работать по графикам выходного дня, а утром 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты на 2 часа позже утвержденных графиков движения в выходные дни», – говорится в сообщении. 

В пресс-службе добавили, что в ночь на Рождество Христово, 6 января, работа наземного транспорта продлится до 23:30. 

 

 

Новости
В Татарстане 95% работников сферы образования вакцинировались от коронавируса
Казанский общественный транспорт 1 января выйдет на два часа позже обычного
В Татарстане от коронавируса за последние сутки умерло шесть человек
Глава следственного комитета РТ навестил девочку, которую избивала мать
В Казани открылся собачий «детский сад» на территории «Зооцентра»
Полузащитник московского «Локомотива» из Татарстана Алсу Абдуллина подписала контракт с «Челси»
В Басманном суде Москвы избирают меру пресечения для ректора КФУ Ильшату Гафурову
«Республика шокирована»: как ректору КФУ Ильшату Гафурову «шьют» дело за убийство 20-летней давности
«Республика шокирована»: как ректору КФУ Ильшату Гафурову «шьют» дело за убийство 20-летней давности