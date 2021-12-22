Казанский общественный транспорт 1 января выйдет на два часа позже обычного

В Казани утром 1 января общественный транспорт выйдет на два часа позже обычного. При этом в новогодние каникулы транспорт города будет работать по графикам выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«С 31 декабря по 8 января городской пассажирский транспорт будет работать по графикам выходного дня, а утром 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты на 2 часа позже утвержденных графиков движения в выходные дни», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ночь на Рождество Христово, 6 января, работа наземного транспорта продлится до 23:30.