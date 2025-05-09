Казанский парад стал символом памяти и уважения к героям войны

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Город
9 мая 2025  16:00
Автор:
Владислав Косолапкин
Автор фото: Фарит Муратов

Сегодня Казань вместе со всей страной отмечает 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием стал парад на площади Тысячелетия, где строевым шагом прошли почти 2,5 тыс. военнослужащих, курсантов и юнармейцев. Также прошло более 15 единиц боевой техники, включая легендарные танки Т-34 и ИС-3. На параде присутствовали первые лица республики, включая Раиса РТ Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

«Татарстан стал тыловой опорой страны. Работая на пределе человеческих сил на заводах и полях, наши женщины, старики и дети обеспечивали фронт всем необходимым, приближая долгожданную Победу. Героизм наших доблестных фронтовиков и тружеников тыла, их непоколебимая вера в правое дело определили исход Второй мировой войны. Мы никогда не забудем стойкости и мужества поколения Победителей, их самозабвенной преданности Отчизне», - подчеркнул Рустам Минниханов.

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

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