Казанский парк «Малое Чайковое озеро» вошел в шорт-лист Международной премии городских инноваций

Казанский парк «Малое Чайковое озеро» стал единственным проектом из России, вошедшим в шорт-лист Международной премии городских инноваций Гуанчжоу, сообщает пресс-служба ГАУЗ ГКБ №7 им.М.Н.Садыкова. Всего в этом году поступило 274 заявки из 193 городов и регионов 54 стран. В шорт-лист вошли 15 населенных пунктов, которые получат премию 20 тысяч долларов, памятные подарки и свидетельства. Конкурс городских инноваций Гуанчжоу направлен на поощрение городов за вклад в улучшение социальной, экономической и экологической обстановки, а также обмен опытом.

Напомним, Чайковые озера — уникальная природная территория в Ново-Савиновском районе, где гнездятся чайки и обитают другие виды птиц, в том числе колония двух видов крачек.

Общественное пространство находится рядом с городской больницей №7. Оно участвует в программе реабилитации пациентов, позволяет создать психоэмоциональную разгрузки врачей, привлекает для отдыха и занятий спортом местных жителей.