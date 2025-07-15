Казанский перекресток Саид-Галеева и Кремлевской набережной ждет реконструкция

Власти Татарстана направили 322 миллиона рублей на капитальный ремонт ключевого перекрестка в историческом центре Казани. Согласно данным портала госзакупок, подрядчику предстоит полностью реорганизовать дорожное движение и обновить покрытие на 1,2-километровом участке в Вахитовском районе.

Государственное казенное учреждение «Главтатдортранс», выступающее заказчиком работ, установило жесткие сроки реализации проекта – все работы должны быть завершены не позднее 20 ноября 2025 года. В перечень запланированных мероприятий войдет не только замена асфальтового покрытия, но и модернизация светофорных объектов, обновление разметки и дорожных знаков.

Особое внимание будет уделено безопасности пешеходов – на перекрестке, соединяющем одну из главных городских магистралей с популярной набережной, планируется усовершенствовать пешеходные переходы. Эксперты отмечают, что реконструкция этого участка позволит разгрузить транспортный поток в центральной части города и улучшит логистику в преддверии крупных мероприятий.