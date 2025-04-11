Казанский «Пляж»: новое слово в туристической инфраструктуре республики

Сегодня в Казани открывается термальный комплекс «Пляж». Многофункциональный объект площадью 12,6 тысяч квадратных метров был построен с государственной поддержкой в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и стал результатом инвестиций в 1,7 млрд рублей.

«Пляж» — это круглогодичный термальный комплекс с 11 банями, 6 хаммамами, 6 бассейнами, включая уличный, а также SPA-процедурами, зонами для йоги и медитации, ресторанами и лаунж-зонами.

Открытие комплекса — важный шаг в развитии туристической инфраструктуры Казани и новый магнит для туристов, желающих насладиться круглогодичным отдыхом в республике, отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, посетивший объект незадолго до открытия.