Казанский пороховой завод набирает новых сотрудников

«Сейчас у нас продолжается плановая работа по набору персонала. Объемы производства увеличиваются, открываются новые объекты, поэтому нам особенно нужны люди на рабочие специальности», - прокомментировала она.

На производстве особенно востребованы сборщики специзделий, аппаратчики, прессовщики и резчики, но этот список не исчерпывается этими специальностями. Заработная плата - от 58 тыс. рублей в месяц.

Сотрудникам предоставляются различные бонусы: премии за эффективную работу и результаты, премии к профессиональным праздникам, юбилейным датам, вознаграждение за выслугу лет от одного года работы. Кроме того, на Казанском пороховом заводе выплачивается компенсация за вредные условия труда, а мужчинам, участвующим в выполнении государственного оборонного заказа, предоставляется бронь от мобилизации.

«У нас есть ежемесячные надбавки и единовременное пособие для молодых специалистов. Также, если человек снимает жилье, не являясь жителем города Казани и не имея прописки, то ему выплачивают компенсацию в размере 10 тыс. рублей к зарплате», - добавила Михайлова.

Кроме того, среди льгот и социальных гарантий присутствуют бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены, льготные путевки в профилактории, материальная помощь при заключении брака или рождении детей, реабилитационно-восстановительное лечение в заводском Центре реабилитации, бесплатное повышение квалификации в заводском Центре ДПО и УПО и многое другое.

За подробной справкой обращаться по телефону: 554-34-51.