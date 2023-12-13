Казанский пороховой завод приглашает квалифицированные кадры и людей без опыта

Руководитель управления кадровой политики этого предприятия Татьяна Михайлова озвучила примерные размеры зарплат сотрудников: «Зарплата у нас начинается от 50 тысяч – это минимум для тех, кто пришел к нам без опыта работы. Мы начинаем с ними работать по ученическому договору, обучаем. После этого уже сотрудник может повысить свой разряд и, соответственно, заработок», – отметила собеседница агентства.

Для рабочих с третьим разрядом предусмотрена зарплата около 63 тысяч рублей, с четвертым – 67 тысяч рублей, с пятым – 74 тысяч рублей, а с шестым – 78 тысяч рублей и выше. По словам Михайловой, раньше повышение разряда занимало у сотрудников до полугода, сейчас же действует ускоренный вариант – аттестоваться можно примерно через месяц, в некоторых случаях – через две недели. «С Нового года у нас еще будет повышение заработной платы, не менее, чем на 10%», – заявила спикер.

Помимо этого, для сотрудников предприятия предусмотрены многочисленные бонусы: премии за эффективную работу и результат, премии к профессиональным праздникам, юбилейным датам, вознаграждение за выслугу лет от одного года работы. Также на пороховом заводе выплачивают компенсацию за вредные условия труда, а мужчинам, участвующим в выполнении государственного оборонного заказа, предоставляют бронь от мобилизации.

«Мы стараемся поддерживать и сотрудников с детьми. Если видим, что ребенок закончил год на «отлично», начисляем 1–1,5 тысяч рублей к зарплате. Также у нас есть премия в помощь родителям первоклассников, чтобы они могли собрать хороший портфель в школу. На Новый год готовим подарки и целое мероприятие в заводском профилактории», – добавила Михайлова.

Среди льгот и социальных гарантий для работников предусмотрены: бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены, льготные путевки в профилактории, материальная помощь при заключении брака или рождении детей, реабилитационно-восстановительное лечение в заводском Центре реабилитации, бесплатное повышение квалификации в заводском Центре ДПО и УПО и многое другое.

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