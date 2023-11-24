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Казанский пороховой завод привлекает сотрудников высокими зарплатами и надбавками

На заводе открыты вакансии по основным позициям, набор связан с ростом объема продукции. Об этом сообщила руководитель управления кадровой политики завода Татьяна Михайлова.

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Республика
24 ноября 2023  15:04
Автор:
Владислав Косолапкин

Благодаря обучению на месте работы, для трудоустройства достаточно среднего образования. За освоение новой профессии работнику выплачивается денежное вознаграждение в размере 2 тыс. рублей, а заработная плата начинается от 58 тыс. рублей в месяц. Кроме того, предусмотрены различные доплаты и премии, такие как за эффективную работу, профессиональные праздники, юбилейные даты и выслугу лет.

При непрерывном стаже от 1 до 3 лет вознаграждение за выслугу составляет 15%, от 3 до 6 лет – 20%, а более 6 лет – 25%. Работники, проработавшие во вредных условиях труда, имеют право на досрочную пенсию и дополнительный отпуск.

На заводе предусмотрены доплаты за вредные условия труда, компенсация питания и спецпитание для определенных работников, медосмотр как перед трудоустройством, так и периодический в процессе работы.

Работники, участвующие в выполнении государственного оборонного заказа, имеют бронь от мобилизации. Также предоставляется бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены, спорт и социальные программы, льготы для женщин с детьми, реабилитационно-восстановительное лечение и бесплатное повышение квалификации. Переработки оплачиваются в двойном размере.

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