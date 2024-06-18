Казанский спортсмен Иван Дегтярев стал чемпионом Европы по гонкам с препятствиями

Уроженец Казани Иван Дегтярев вместе с командой из Андрея Жилкина и Алисы Петровой стал чемпионом Европы по гонкам с препятствиями в командной mix-гонке. Соревнования проходили с 12 по 16 июня на горнолыжном курорте «Альпе-Чимбра» в Италии.

В турнире приняли участие тысячи спортсменов из 30 стран, включая любителей и атлетов сборной России. Всего российские спортсмены завоевали 11 медалей, восемь из них пришли к участникам сборной.

Для Ивана Дегтярева это победа стала знаковым событием: в прошлом году он стал чемпионом России по гонкам с препятствиями на дистанции 10 км.