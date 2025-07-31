Казанский студент Оскар Вильданов спас тонущего человека

Студенту 3-го курса кооперативного института Оскару Вильданову 18 лет, этим летом ему предложили поработать спасателем на озере Лебяжьем. Поскольку занимался раньше плаванием, юноша согласился. И буквально на прошлой неделе парень вместе со своим напарником спас человека.

Спасатели на пляже озера Лебяжьего Никита Петров и Оскар Вильданов (справа) следят за порядком и безопасностью

- Парень и девушка - им по 17 лет - катались на сапбордах и вдруг упали в воду, - рассказал Оскар корреспонденту «КВ». - Девушка более менее могла плавать, а вот ее друг начал тонуть. Вначале он кричал, а затем пошел под воду. Мы с другим спасателем Игорем - ему 21 год - сразу же бросились его спасать. Вытащили парня на берег, от первой медицинской помощи и вызова скорой он отказался. Ему нужно было немного прийти в себя, потому что он испугался.

Вместе с Оскаром в день нашей встречи с ним дежурил его коллега - 21-летний Никита Петров, студент КФУ. Он признался, что тоже работает спасателем первое лето и пока ему не приходилось кого-то спасать, однако предупреждения делать приходится постоянно.

- Многие родители не следят за своими детьми, которые находятся в воде без жилетов, - сказал Никита. - А вот в День военно-морского флота, что отмечался в прошедшее воскресенье, было еще больше нарушителей. Люди распивали спиртные напитки на пляже и заходили в состоянии алкогольного опьянения в воду. Кто-то даже на спор хотел переплыть озеро! Тяжело было работать в тот день, но мы справились. Все на благо нашего народа!