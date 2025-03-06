Казанский суд вынес суровый приговор земельным мошенникам

В Советском районном суде Казани завершилось рассмотрение дела в отношении Дмитрия Ионова, Ильи Кареева и Рената Вагапова, обвиняемых в мошенничестве и подделке документов. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда, все трое признаны виновными в совершении махинаций с земельными участками, в результате которых ущерб составил более 7 миллионов рублей.

Судья постановил: «Илью Кареева признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Дмитрия Ионова приговорить к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ренату Вагапову назначить наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима».

Стоит отметить, что по ряду эпизодов обвинения суд не стал назначать наказание в связи с истечением сроков давности.

Следствием установлено, что в 2017 году Ионов и Кареев вступили в преступный сговор с целью незаконного завладения правами собственности на привлекательный земельный участок в Лаишевском районе. Реализуя свой замысел, злоумышленники изготовили поддельное решение совета местного самоуправления и, используя фиктивные документы, переоформили право собственности на себя.

В одном из эпизодов, обманным путем получив ксерокопию паспорта матери своего знакомого, они сфабриковали документы для оформления земельного участка площадью 33 сотки в деревне Малые Кабаны. Рыночная стоимость участка на тот момент оценивалась в 5,5 миллионов рублей. Примечательно, что владелица паспорта не подозревала о каких-либо сделках, совершаемых от ее имени.

Адвокаты подсудимых настаивали на завышенной оценке ущерба, утверждая, что эксперт при оценке учитывал соседние кадастровые участки, не принимая во внимание особенности рельефа, такие как овраги и кладбища, расположенные на участках сельхозназначения. По мнению защиты, эксперт проводил оценку, не выезжая на место.

Следствие установило, что роли в преступной группе были четко распределены. Ионов занимался поиском потенциальных «жертв», получал их документы под различными предлогами и осуществлял переоформление участков. Для придания законности своим действиям, он изготавливал фиктивные решения совета местного самоуправления, создавая видимость законного владения участком. Чтобы замаскировать подделку, Ионов подкладывал сфабрикованные документы в папки с подлинными решениями.

Кареев, в свою очередь, занимался постановкой участков на кадастровый учет, регистрировал право собственности на подставное лицо и организовывал продажу земли местным жителям по рыночной цене. Так, в 2018 году Ионов и Кареев реализовали один из участков через интернет за 3,5 миллиона рублей.

В 2020 году, уже находясь в Казани, Кареев, Ионов и Вагапов, присоединившийся к ним, провернули аналогичную схему, получив обманным путем копии паспортов местных жителей и оформив на их имя несколько земельных участков, которые впоследствии были проданы. В результате противоправных действий злоумышленников, исполнительному комитету был нанесен ущерб на общую сумму, превышающую 7 миллионов рублей.