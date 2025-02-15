Казанский театр Камала признан архитектурным шедевром России

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Город
15 февраля 2025  15:32

Казанский театр имени Камала назван одним из лучших архитектурных проектов, реализованных в России за последние 30 лет. Архитектурный критик Мария Элькина отметила, что на протяжении длительного времени заметные общественные здания создавались с трудом, редко соответствуя первоначальному замыслу авторов.

Она связала это с противоречиями между стремлением к привлечению международных звезд и местным протекционизмом.

"В Казани вдруг получилось идеально или близко к этому", - заявила Элькина, подчеркивая успешную реализацию проекта театра Камала.

Критик отметила гармоничное сочетание современных архитектурных форм, национальных мотивов и органичное вписывание здания в окружающий ландшафт озера Кабан. Высокую оценку получило и внутреннее пространство театра, характеризующееся инновационным дизайном, гармонично сочетающим традиции и современность.

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