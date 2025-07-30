Казанский телецентр завершил переход на отечественное оборудование

В Казани завершилась масштабная модернизация телевизионной инфраструктуры – все 87 передатчиков первого мультиплекса заменены на оборудование российского производства. Проект реализован филиалом РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» в рамках программы технологического суверенитета.

Как сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, работы выполнены за 7 месяцев без перерывов вещания. Новое оборудование поставлено компаниями «Микротек» (Новосибирск) и «Алмаз-Антей Телеком» (Москва). Объем инвестиций составил 495,4 млн рублей.

Татарстан традиционно лидирует в развитии цифрового ТВ – в 2012 году республика первой в России запустила вещание в стандарте DVB-T2. В ближайшие годы планируется модернизировать оборудование второго мультиплекса.

По словам заместителя гендиректора РТРС Владимира Якимова, переход на отечественные решения обеспечит надежность телевещания для 99,3% населения региона.